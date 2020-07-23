Сім`ї померлої в Олександрії породіллі нададуть грошову допомогу

Міська влада надасть фінансову допомогу сім`ї нещодавно померлої під час пологів жінки, повідомляє «Голос Громади».

Про те, що близьким померлої у пологовому відділенні центральної міської лікарні жінки виділять грошову підтримку у розмірі 50 тисяч гривень, повідомив присутніх на позачерговій (86-й) сесії Олександрійської міськради міський голова Степан Цапюк. Для цього у бюджеті міста на 2020 рік внесено відповідні зміни за рахунок перерозподілу видатків на охорону здоров`я.

Нагадаємо, цей трагічний випадок мав місце в Олександрії кілька днів тому: молода жінка померла під час пологів, її дитину лікарі врятували. По цій справі, за офіційними повідомленнями, відкрито службове розслідування. Також відповідна кримінальна справа за даним випадком внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Як наразі просувається службове розслідування, на вищезгаданій сесії не повідомлялося.