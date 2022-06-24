Сімейні лікарі, хірурги, терапевти, педіатри: на Кіровоградщині для вас є робота

Якщо ви маєте медичну освіту та сьогодні перебуваєте у пошуку роботи, звертайтесь до державної служби зайнятості, яка запропонує вам робочі місця з гідною заробітною платою.

Наразі у базі Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано близько 100 вільних робочих місць для медичних працівників.

Зокрема, серед найбільш затребуваних посад у сфері медицини є лікарі-хірурги, лікарі-терапевти, лікарі-психіатри, лікарі-педіатри, лікарі-анестезіологи, лікарі-офтальмологи, лікарі-гінекологи, сімейні лікарі.

Такі вакансії зареєстровані у Кіровоградському та Олександрійському міськрайонних центрах зайнятості, Світловодській та Знам’янській міськрайонних, Благовіщенській, Голованівській, Добровеличківській, Компаніївській, Маловисківській, Олександрівській, Петрівській та Устинівській районних філіях Кіровоградського обласного центру зайнятості.

З іншими наявними вакансіями в регіоні та за його межами можна ознайомитися на сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості. Онлайн-помічник за посиланням: https://is.gd/LQ66ql.

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