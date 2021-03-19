Сімейні лікарі увійшли до топу професій Кіровоградщини за кількістю вакансій

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Лікувальні заклади Кіровоградщини потребують 33 лікарі загальної практики – сімейних лікаря. Серед переліку професій, за якими роботодавці області потребують працівників, сімейні лікарі «посіли» 5 місце за кількістю вакансій.

Медичні працівники потрібні у закладах охорони здоров’я таких районів Кіровоградщини:

Голованівський 2 вакансії (заробітна плата: 6000 грн);

Добровеличківський 1 вакансія (заробітна плата: 7590 грн; надається житло);

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Знам’янський 4 вакансії (заробітна плата: 8 682/10 902/12 486 грн);

Компаніївський 1 вакансія (заробітна плата: 6000 грн);

Кропивницький 4 вакансії (заробітна плата: 10000 грн);

Маловисківський 13 вакансій (заробітна плата: 6000/6100 грн; у 4 вакансіях надається житло) та 2 вакансії з неповною зайнятістю (заробітна плата: 3000 грн; надається житло);

Олександрівський  5 вакансій (заробітна плата: 10301,50 грн);

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Світловодський 1 вакансія (заробітна плата: 8843 грн).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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