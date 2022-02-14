Сімейний відпочинок, розвиток зимових видів спорту, створення нових робочих місць – наш пріоритет

Можна навести чимало прикладів роботодавців, які, незважаючи на введення минулоріч карантинних обмежень, не тільки продовжують свою діяльність, а й створюють нові робочі місця, на які працевлаштовують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; молодь, яка закінчила або припинила навчання у навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової служби; осіб передпенсійного віку, громадян з інвалідністю та ін.

Серед підприємств, які торік створювали нові робочі місця на Олександрійщині, – ТОВ «Медонос», основний напрямок діяльності якого – функціонування спортивних споруд.

«Карантин кинув виклик практично всім сферам життя. Бізнес скорочував свою діяльність, працівники залишалися без роботи і без засобів для існування. Свій бізнес мені все ж таки вдалося зберегти. Завдячуючи міській владі, у рамках реалізації інвестиційного проєкту «Встановлення льодової арени» з міського бюджету наше підприємство отримало кошти на розвиток підприємницької діяльності. На умовах безоплатного особового строкового сервітуту ми отримали в оренду приміщення школи і частину земельної ділянки. Відповідно, нами створено близько 20 робочих місць, які були укомплектовані кваліфікованим персоналом, у т.ч. й завдяки міськрайонному центру зайнятості», – згадує керівник підприємства Юрій Нос.

Створюючи нові робочі місця, роботодавець отримав право на щомісячну компенсацію витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу.

Сьогодні на території підприємства працює кафе, пункт прокату ковзанів та роздягальня, проводиться набір маленьких олександрійців у секції хокею та фігурного катання.

«Сімейний відпочинок, розвиток зимових видів спорту, створення нових та збереження існуючих робочих місць – наш пріоритет. Від рівня розвитку функціональних можливостей нашого підприємства, я вважаю, насамперед, залежатиме задоволення потреб та життєвий рівень населення, фізичний розвиток містян та зміцнення здоров’я», – ствердно говорить Ю. Нос.

Загалом, упродовж минулого року Олександрійським міськрайонним центром зайнятості було компенсовано фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування понад 30 роботодавцям за працевлаштованих на нові робочі місця 54 безробітних, у тому числі 22 безробітних, які потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню, та 32 – у пріоритетних галузях економічної діяльності.

Нові робочі місця були створені в таких галузях, як вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, виробництво одягу й аксесуарів, постачання інших готових страв, функціонування спортивних споруд, роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах тощо.

Тож, шановні роботодавці, врахуйте, що, створюючи нові робочі місця, ви не тільки зможете отримати державну підтримку, а й допомогти безробітному професійно реалізуватися.