Скільки дітей та дорослих лікуються від коронавірусу в Олександрії

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 8 грудня було зроблено 104 ПЛР-тестів, виявлено 22 хворих на COVID-19.

Станом на 9 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 331 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 15 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 60 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 7, Онуфріївської – 7, Світловодської – 8, Попельнастівської – 3, Петрівської – 2, Новопразької – 1, Великоандрусівської – 2, Приютівської – 3, на апаратах ШВЛ – 6;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 271 хворих, в тому числі 15 дітей.

Усього станом на 9 грудня хворих на пневмонію – 376 осіб, в тому числі 23 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 59 дітей, з них 19 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 51 хворий, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 32 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 274 хворих, в тому числі 4 дітей.