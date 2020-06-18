Скільки ФОПів Кіровоградщини, які не використовують найману працю, отримають допомогу по частковому безробіттю?

Понад 1000 найманих працівників, які тимчасово залишилися без роботи на період карантину, найближчим часом отримають допомогу по частковому безробіттю.

Це стало можливим завдяки державній програмі надання допомоги по частковому безробіттю, яка діє, у т. ч. й на Кіровоградщині, для роботодавців малого та середнього бізнесу та є однією із соціальних гарантій для них у період карантину.

Програма фінансової підтримки малого та середнього бізнесу на період карантину, насамперед, покликана зберегти робочі місця, а надалі – стимулювати відновлення бізнесу після завершення дії обмежувальних заходів. Зазначена програма набирає обертів й на Кіровоградщині.

Станом на 16 червня 2020 року обласний центр зайнятості ухвалив позитивні рішення про надання допомоги по частковому безробіттю 282 роботодавцям області, з них 68 – це фізичні особи-підприємці, які не використовують найману працю.

Нагадаємо, більш детальну інформацію щодо виплати допомоги по частковому безробіттю можна отримати у будь-якому центрі зайнятості за місцем Вашого перебування.

Крім того, пропонуємо відвідати Інтернет-ресурс державної служби зайнятості, де у рубриці «Допомога по частковому безробіттю», усі охочі можуть детально ознайомитись з покроковою інструкцією щодо порядку отримання ​допомоги по частковому безробіттю за посиланням.