Скільки хворих в Олександрії лікуються від коронавірусної інфекції

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 17 січня було зроблено 106 ПЛР-тестів, виявлено 14 хворих на COVID-19.

Станом на 18 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 139 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 33 хворих, в тому числі 1 дитина, зі Знам’янської громади – 1, Онуфріївської – 2, Світловодської – 6, Приютівської – 1, Петрівської – 1, на апаратах ШВЛ – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 106 хворих, в тому числі 7 дітей.

Усього станом на 18 січня хворих на пневмонію – 205 осіб, в тому числі 11 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 59 дітей, з них 11 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 16 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 12 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 166 хворих.