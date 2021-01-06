Скільки хворих в Олександрії лікуються від коронавірусу?

На сьогодні, 6 січня, в Олександрії проходять лікування від коронавірусу 28 хворих, повідомляє “Голос Громади”.

Серед них 11 людей перебуває в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, у тому числі 2 пацієнти підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. У відділені лежать і жителі з нашого та сусідніх районів. Так, з Олександрійського та Знам’янського – по 1 людині, з Онуфріївського – 3 особи. На амбулаторному лікуванні в умовах самоізоляції знаходиться 17 хворих, у тому числі 1 дитина.

Із пневмонією у стаціонарах дитячої та центральної міської лікарні перебуває 9 дітей та 52 дорослих, серед останніх 2 пацієнти – на апаратах ШВЛ. Під наглядом спеціалістів з пневмоніями лікується 287 хворих.