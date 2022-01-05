Скільки хворих в Олександрії на коронавірус та пневмонію?

4 січня грудня було зроблено 109 ПЛР-тестів, виявлено 2 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 5 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 170 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 10 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 39 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 1, Онуфріївської – 3, Світловодської – 7, Петрівської – 5, Приютівської – 2, Новопразької – 2, на апаратах ШВЛ – 3;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 131 хворий, в тому числі 10 дітей.

Усього станом на 5 січня хворих на пневмонію – 241 людина, в тому числі 9 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 39 дітей, з них 9 хворих на пневмонію.

У міській лікарні лікуються 24 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 30 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 178 хворих.