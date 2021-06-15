Скільки «коштує» вантажівка дров (за «цінами» Кримінального кодексу)?

Працівники районної поліції затримали вантажний автомобіль з пиляною деревиною, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою в Олександрійському підрозділі Національної поліції.

Так, 9 червня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від працівника групи реагування патрульної поліції відділу про те, що в ході патрулювання території обслуговування він виявив у захисних лісових насадженнях факт незаконної вирубки деревини.

В ході огляду слідчим райвідділу затримано та вилучено вантажний автомобіль «ЗІЛ», кузов якого був заповнений деревиною. Також у транспортному засобі знайшлися дві бензопили, а безпосередньо на території, де виявили машину, правоохоронці нарахували 106 пнів сироростучих дерев акації та клену.

В ході перевірки було встановлено власника вилученого: ним виявився 31-річний мешканець Олександрійського району.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 246 КК України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.