Скільки коштують послуги олександрійських бібліотек?

Виконавчий комітет Олександрійської міськради затвердив нові тарифи на платні послуги для населення, що надаються міською централізованою бібліотечною системою, повідомляє «Голос Громади».

Затверджений перелік платних послуг, які надають олександрійські бібліотеки, містить 16 позицій, у кожній – по декілька підпунктів. Це

Демонстрація відео- та кінофільмів – 10 гривень з однієї особи за 1 фільм;

Проведення занять у різноманітних дитячих групах, студіях, гуртках тощо (перелік довгий), а також індивідуальне стажування, підвищення кваліфікації в бібліотеках – 65 грн з 1 особи за 1 год., ціна договірна;

Надання послуг з проведення різноманітних культурно-масових заходів (перелік дуже великий – від наукових конференцій до корпоративних свят) – 700 грн за 1 год.;

Розроблення оригінальних сценаріїв для заходів – 35-70 грн за 1 сценарій;

Користування комп`ютерними іграми – 4 грн за 30 хв;

глядацькою залою з мультимедіа – 90 грн за 1 год.;

користування комп`ютером з мережею інтернет понад норму (1 год. – безкоштовно) – 7 грн за кожну понаднормову годину;

Підготовка та надання письмових та інших довідок – 60 грн за 1 тему;

Електронна доставка документів – 7-14 грн за 1 сторінку;

Надання послуг з оформлення реєстраційних документів користувачів (формулярів тощо) – 7-10 грн з 1 особи;

«нічний абонемент» – 10 грн за 1 документ;

Роздрукування з електронних носіїв, ламінування – 3-10 грн за 1 сторінку,

Фотокопіювання, сканування, створення інших цифрових копій з книжок, брошур, газет тощо – 2-15 гривень за 1 копію А4.

Бібліотеки виконують також ряд інших послуг, ціни на які є договірними:

Проведення фото- і відеозйомок приміщень бібліотек, документів; формування бібліографічних списків для навчальних і наукових робіт; користування міжбібліотечним абонементом;

Інформаційно-бібліотечне обслуговування підприємств і установ;

Експонування рекламних матеріалів у приміщеннях і на сайтах бібліотек.

Нові тарифи діють з 1 вересня 2021 року замість попередніх, введених в дію з 2.08. 2018 року.