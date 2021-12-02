Скільки людей вбила пандемія на Олександрійщині минулої доби

За останню добу у Кіровоградській області зареєстровано 12 летальних випадків, повідомляє “Голос Громади”.

Серед померлих:

– 5 хворих з Кропивницької ТГ Кропивницького району: 2 жінки віком 71 рік, одна 61-річна жінка та 2 чоловіка віком 59 та 82 роки;

– 2 хворих з Новомиргородської ТГ Новоукраїнського району: 71-річний чоловік та 74-річна жінка;

– 5 хворих з Олександрійського району: 2 чоловіка віком 67 та 71 рік з Онуфріївської ТГ, 75-річний чоловік зі Світловодської ТГ, 62-річна жінка з Приютівської ТГ та 63-річний чоловік з Великоандрусівської ТГ.