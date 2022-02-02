Скільки нарахували хворих на COVID-19 в Олександрії за добу

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 1 лютого було зроблено 201 ПЛР-тестів, виявлено 2 хворих на COVID-19.

Станом на 2 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 248 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 29 дітей:

– в інфекційному відділенні лікуються 31 хворий, в тому числі зі Знам’янської громади – 2, Світловодської – 1, Пантаївської – 6, Приютівської – 1, Петрівської – 2, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 217 хворих, в тому числі 29 дітей.

Усього станом на 2 лютого хворих на пневмонію – 276 осіб, в тому числі 24 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 62 дітей, з них 19 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 26 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 17 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 214 хворих, в тому числі 5 дітей.