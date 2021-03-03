Скільки нових хворих на COVID-19 виявили в Олександрії за останню добу

2 березня було зроблено 49 ПЛР-тестів, виявлено 6 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 3 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 70 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 24 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 10 хворих, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 46 хворих, в тому числі 3 дітей.

Усього станом на 3 березня хворих на пневмонію – 241 особа, в тому числі 11 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 54 дитини, з них 9 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 26 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 9 хворих на пневмонію, в тому числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 197 пацієнтів, в тому числі 1 дитина.