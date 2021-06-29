Скільки олександрійських дачників їздять безкоштовно на «дев`ятці»?

Виконавчі органи Олександрійської міської ради представили результати обстеження маршруту і перерахунок кількості пасажирів, які відповідно до законодавства, у червні 2021 року перевозяться безкоштовно на автобусному маршруті №9, повідомляє «Голос Громади».

Результати обстеження такі: перевезено 452 пасажири-пільговики за день, кількість рейсів за день – 8 (по піврейси), у розрахунку на 1 рейс перевезено 113 пільговиків, рейси виконує ФОП «К.Ю.Юнак» автобусом марки ЛіАЗ.

(9-й маршрут в Олександрії вважається «дачним»).

Дані були представлені на затвердження виконкому Олександрійської міської ради з метою розрахунку розмірів витрат підприємця на безкоштовні перевезення даних категорій громадян.