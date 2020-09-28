Скільки олександрійців отримуватимуть ЖК-субсидії у подальшому?

Зменшення майже удвічі кількості отримувачів житлових субсидій у поточному році порівняно з попередніми відзначають фахівці, повідомляє «Голос Громади».

За підрахунками спеціалістів управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради, на даний час має місце різке зменшення кількості домогосподарств міста, яким надається державна субсидія з оплати житлово-комунальних послуг. В офіційних звітах УПСЗН для порівняння наводяться такі дані: у 2017-2018 роках ЖК-субсидії отримували близько 26,5 тисяч власників домогосподарств, а вже в опалювальному періоді 2019-2020 років цих щасливців стало лише 14,5 тисяч. Таке кардинальне зменшення субсидіантів фахівці пояснюють законодавчими нововведеннями стосовно надання цієї допомоги, у тому числі – зменшенням розрахункових житлово-комунальних норм. Зокрема втратили право на призначення допомоги і такі категорії громадян, як власники квартир площею понад 120 кв м та житлових будинків понад 200 кв м; сім’ї, працездатні члени родини яких перебувають за кордоном більше 60 днів; власники транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше 5-ти років; працездатні особи, які не працюють, їх середньомісячний сукупний дохід менший мінімальної заробітної плати та/або вони не сплатили ЄСВ у розмірі не менше, ніж мінімальний.

Як буде надалі? Оскільки порядок надання ЖК-субсидій на даний час не змінювався, то передбачається, що в наступний опалювальний сезон кількість отримувачів субсидії також суттєво не зміниться. Більше того, отримувачі субсидій навіть трохи виграють у грошовому виразі. У цьому, як не дивно, допоміг карантин: з березня місяця у зв’язку з карантином збільшено соціальні нормативи для призначення субсидій на 50 відсотків по водопостачанню і водовідведенню, газопостачанню на приготування їжі та підігрів води, електропостачанню. Тому розмір житлової субсидії у 2020 р. в порівнянні з літнім періодом 2019 року нині збільшився майже на 20 відсотків, зазначають спеціалісти.