Скільки тепер коштує мистецька освіта в Олександрійській гімназії?

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Виконком Олександрійської міськради затвердив розмір щомісячної плати за навчання в школі мистецтв НВО «Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка», повідомляє «Голос Громади».

Нові тарифи на щомісячну оплату виконавчий комітет, розглянувши відповідне клопотання адміністрації Олександрійської гімназії, на черговому засіданні затвердив такими:

Музичне відділення, сольний спів (естрадний) – 120 грн, фортепіано – 140 грн,  скрипка – 120 грн;

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Образотворче відділення – 110 грн;

Хореографічне відділення – 110 грн.

Тарифи набули чинності з 1 вересня цього року. Згідно з рішенням виконкому, від плати за навчання звільняються діти з багатодітних, малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-переможці всеукраїнських конкурсів та особливо обдаровані діти.

(Для довідки: попереднє рішення про розмір щомісячної батьківської плати за таке навчання в школі мистецтв Олександрійської гімназії ухвалювалося виконкомом 6.09.2018 року; тепер воно втратило чинність).

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