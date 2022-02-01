Скільки в Олександрії «безкоштовних» автобусних пасажирів?

Стали відомі результати обстеження маршрутів та перерахунок кількості пасажирів, які перевозяться безкоштовно на автобусних маршрутах загального користування, повідомляє «Голос Громади».

Ці дослідження проводило управління соціального захисту населення Олександрійської міської ради протягом грудня 2021 року та січня поточного року з метою нарахування компенсації перевізникам за пільгові перевезення.

Обстежувалися автобусні маршрути №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18 та 81, які виконують від одного до восьми повних пільгових рейсів в день (в залежності від маршруту). Відповідно кількість пасажирів-пільговиків за день на кожному окремому рейсі і відповідному маршруті проїжджає різна: від 44-х до 678-ми. Працівники соцзахисту все це склали і отримали загальне число пасажирів, які їздять на автобусах загального користування безкоштовно: 5459 пільговиків за 1 день.

Виконком міської ради затвердив результати обстеження маршрутів і перерахунок кількості пасажирів пільгових категорій на своєму черговому засіданні.