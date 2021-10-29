Скільки в Олександрії «людей у білих халатах»?

Виконком міської ради затвердив мережу, структуру, граничну штатну чисельність та ліжковий фонд управління охорони здоров`я Олександрійської міськради, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення було ухвалене на одному з чергових засідань. Згідно з ним, гранична штатна чисельність лікувальних комунальних підприємств, підпорядкованих управлінню охорони здоров`я, має такий вигляд:

КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Олександрії»: загальна кількість посад – 291; в т.ч. лікарі – 84,5; фахівці з базовою та неповною вищою медосвітою – 121,5; молодший медперсонал – 20,75; спеціалісти – 17,75; інший персонал – 46,5;

КП «Центральна міська лікарня м.Олександрії»: всього посад – 997,25; лікарі – 197,75; фахівці з базовою та неповною вищою медосвітою – 427; молодший медперсонал – 222,75; спеціалісти – 44, інший персонал – 105,75;

КП «Дитяча міська лікарня»: всього посад – 181,5; лікарі – 29; фахівці з базовою та неповною вищою медосвітою – 72; молодший медперсонал –38,25; спеціалісти – 11; інший персонал – 31,5;

КП «Міська стоматполіклініка»: всього – 129,25; лікарі – 41,5; фахівці з базовою та неповною вищою медосвітою – 40,25; молодший медперсонал – 12,75; спеціалісти – 17,5; інший персонал – 17;

КПН «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради»: всього посад – 392,5; лікарі – 82,5; фахівці з базовою та неповною вищою медосвітою – 172; молодший медперсонал – 89; спеціалісти – 19,25; інший персонал – 30;

КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги ОМР»: всього посад – 197; лікарі – 33,25; фахівці з базовою та неповною вищою медосвітою – 90,5; молодший медперсонал – 29,25; спеціалісти – 10,5; інший персонал – 33,5;

Централізована бухгалтерія управління охорони здоров`я: всього посад – 2,5; спеціалісти – 2; інший персонал – 0,5.

Варто наголосити, це гранична загальна чисельність працівників. Але як зазначалося неодноразово міськими владами різних складів протягом багатьох попередніх років, в Олександрії комплектація штату лікарів залишає бажати кращого: вона коливається всього у межах приблизно 60 % від необхідного, а от штат медичних сестер є навіть надлишковим. Яка ситуація де-факто на даний час з комплектуванням штату у медичній сфері Олександрії, на засіданні виконкому не уточнювалося.