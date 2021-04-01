Скільки відпочиватимуть олександрійці у другому місяці весни — квітні

Квітень місяць насичений святковими датами, однак жодне зі свят не передбачає додаткових вихідних. Тож, у квітні українці матимуть 8 вихідних: 4 суботи та 4 неділі. Працювати ж цього місяця доведеться 22 дні. Повідомляє “Голос Громади”.
Основні свята та пам’ятні дати квітня 2021 року:
1 квітня – День сміху, Міжнародний день птахів;
2 квітня – Всесвітній день поширення інформації пpо проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги;
4 квітня – День створення НАТО, День веб-мастера, День геолога, Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний День бродячих тварин;
5 квітня – Міжнародний День супу;
6 квітня – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку;
7 квітня – Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці;
8 квітня – Міжнародний день циганів;
11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнiв фашистських концтаборів, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона;
12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, День скаута в Україні;
15 квітня – День працівників кримінального розшуку України, День фахівця з радіоелектронної боротьби;
16 квітня – Всесвітній день голосу;
17 квітня – День довкілля, Всесвітній день боротьби з гемофілією, День пожежної охорони України;
18 квітня – Міжнародний день пам’яток тa видатних місць, День пам’яток історії та культури;
21 квітня – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, Міжнародний день секретаря;
22 квітня – Всесвітній день Матері-Землі (Міжнародний день Землі);
23 квітня – Всесвітній день книги тa авторського права, Всеукраїнський день психолога;
24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді;
25 квітня – Всесвітній день боротьби проти малярії, Міжнародний День ДНК, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя);
26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності, День Чорнобильської трагедії і Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф;
28 квітня – Всесвітній день охорони праці, День джинсів (День деніму);
29 квітня – День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю;
30 квітня – День прикордонника України, Міжнародний день джазу.