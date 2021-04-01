Скільки відпочиватимуть олександрійці у другому місяці весни — квітні

Квітень місяць насичений святковими датами, однак жодне зі свят не передбачає додаткових вихідних. Тож, у квітні українці матимуть 8 вихідних: 4 суботи та 4 неділі. Працювати ж цього місяця доведеться 22 дні. Повідомляє “Голос Громади”.

Основні свята та пам’ятні дати квітня 2021 року:

1 квітня – День сміху, Міжнародний день птахів;

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації пpо проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги;

4 квітня – День створення НАТО, День веб-мастера, День геолога, Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний День бродячих тварин;

5 квітня – Міжнародний День супу;

6 квітня – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку;

7 квітня – Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці;

8 квітня – Міжнародний день циганів;

11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнiв фашистських концтаборів, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона;

12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, День скаута в Україні;

15 квітня – День працівників кримінального розшуку України, День фахівця з радіоелектронної боротьби;

16 квітня – Всесвітній день голосу;

17 квітня – День довкілля, Всесвітній день боротьби з гемофілією, День пожежної охорони України;

18 квітня – Міжнародний день пам’яток тa видатних місць, День пам’яток історії та культури;

21 квітня – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, Міжнародний день секретаря;

22 квітня – Всесвітній день Матері-Землі (Міжнародний день Землі);

23 квітня – Всесвітній день книги тa авторського права, Всеукраїнський день психолога;

24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді;

25 квітня – Всесвітній день боротьби проти малярії, Міжнародний День ДНК, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя);

26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності, День Чорнобильської трагедії і Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф;

28 квітня – Всесвітній день охорони праці, День джинсів (День деніму);

29 квітня – День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю;

30 квітня – День прикордонника України, Міжнародний день джазу.