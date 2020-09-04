Скільки зареєстровано та розірвано шлюбів олександрійцями останнім часом?

За останній місяць літа статистичні дані показують, що реєстрацій стосунків було більше, ніж розлучень, повідомляє «Голос Громади».

Тож, за серпень місяць Олександрія має 51 реєстрацію шлюбу, з яких 6 – у сільських радах. Крім того, пілотним проектом «Шлюб за добу» скористалось 14 пар серед яких громадяни України з iноземними громадянами (Російська Федерація, Вірменія, Грузія, Федеративна Республіка Німеччина).

Статистика розлучень за вказаний період складає 9 актових записів та проставлено 24 відмітки про розірвання шлюбу в актових про шлюб на підставі рішення суду.