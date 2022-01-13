Скільки заробили на продажу ялинок лісівники Кіровоградщини?

Цьогоріч лісові господарства Кіровоградської області повністю виповнили план з продажу новорічних дерев, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресцентр відомства.

В порівнянні з минулим роком було продано майже на десять тисяч дерев менше: у 2020 – понад 40 тисяч, у 2021 – близько 31 тисячі. Це може бути пов`язано з браком коштів у населення області, хоча ціни в прийдешньому році були підняті лише на 20-25 гривень на одиниці. 98% проданих дерев становлять сосни.

За результатами новорічного продажу лісівники Кіровоградщини заробили понад 4 мільйони гривень з продажу ялинок, які будуть використані для розвитку лісових господарств області.