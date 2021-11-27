Скорботна субота: олександрійці схилили голови перед жертвами національних трагедій

Олександрія віддала данину пам`яті жертвам голодоморів та політичних репресій комуністичного режиму в Україні, повідомляє «Голос Громади».

27 листопада, в четверту суботу місяця, визначену державним законодавством, як День вшанування пам’яті про українців, що пішли з життя внаслідок Голодомору 1932-1933 років та масового голоду 1921-1923 і 1946-1947 років, до пам`ятного знаку на вулиці Братській прийшли представники міської влади, громадських організацій, військовослужбовці, священнослужителі, учні та студенти міських навчальних закладів, просто громадяни міста дуже різного віку.

Тут, за традицією, о 16-й годині відбувся жалобний захід, який розпочався з літературно-музичної композиції «Голодомор – біль душі і пам’ять серця». Його ведучі, а з ними і присутні пригадали страшні факти тих трагедій. За даними дослідників, тільки голод 1932-1933 років, який був найстрашнішим, в Україні забрав життя 10 мільйонів 500 тисяч чоловік; із них близько 3-х мільйонів – діти (а за іншими даними, померлі діти становили аж до 40 відсотків усіх загиблих від голоду). Так само історичні документи наводять свою страшну статистику тих років і на Олександрійщині…

Поминальна православна служба біля меморіалу. Хвилина мовчання на знак пам`яті безвинних жертв, після чого довга колона дорослих, літніх, юних і зовсім маленьких олександрійців рушила із запаленими свічками до хреста Скорботи. Мерехтливі вогники у вечірніх сутінках освітлювали замислені обличчя, відбиваючись глибоким сумом в очах…

…А після завершення заходу група олександрійців окремо попрохала «Голос Громади» сфотографувати їх разом біля пам`ятного знаку – просто як свідчення єднання думок і почуттів їх, небайдужих громадян, у цей скорботний день. Ми охоче виконали це прохання…