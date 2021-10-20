Скоро Facebook змінить своє «прізвище»

Американська компанія Facebook наступного тижня має намір оголосити про плани щодо свого перейменування, повідомляє «Голос Громади» за даними деяких джерел.

Інформації щодо нової назви Фейсбуку наразі немає. Як вважають міжнародні аналітики, ребрендинг компанії спрямований на те, щоб стало зрозуміло, що соціальна мережа Facebook є лише одним з продуктів компанії разом з WhatsApp, Instagram, Oculus та іншими продуктами. Також у корпорації хочуть, щоб нова назва відображала «концепцію метавсесвіту». За даними джерел, Генеральний директор Марк Цукерберг планує розкрити всі деталі нової назви на щорічній конференції, яка відбудеться 28 жовтня.

А наразі нову назву компанії суворо засекречено. Як зазначає видання Укрінформ з посиланням на свої джерела, можлива назва може мати якесь відношення до VR-додатка Horizon, який компанія розробляла останні кілька років. Його назву було нещодавно змінено на Horizon Worlds, незабаром після того, як Facebook продемонстрував версію для спільної роботи на робочому місці під назвою Horizon Workrooms.