Скоро Олександрію «завалять» ялинками

Перелік місць, дозволених для вуличної торгівлі ялинками в Олександрії, погодив виконком міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Торгувати новорічними деревцями забажали 8 суб`єктів підприємницької діяльності. Розглянувши заяви підприємців, виконавчий комітет на своєму черговому засіданні визначив для торгівлі такі місця:

просп. Соборний, 98 (біля тимчасового майданчика для торгівлі);

просп. Соборний, 89 (біля ПК «Світлопільський»);

просп. Соборний, 91 (напроти супермаркету «АТБ»);

вул. 6-го Грудня, 137 (біля магазину «Оптика»);

вул. 6-го Грудня, 138 (біля гуртожитку);

просп. Соборний, 136 (біля гуртожитку);

просп. Соборний, 107-109 (біля магазину «Колесо»);

просп. Соборний, (біля автобусної зупинки, напроти супермаркету «Варто», просп. Соборний, 11);

біля перехрестя вул. Григорія Усика та вул. Братської (біля магазину «Ватсон»);

просп. Соборний, 126а (напроти Центру зайнятості);

вул. Чижевського, 14;

вул. Садова, 58 (біля павільйону «Подорожник»);

біля перехрестя вулиць Ярмаркової та Петра Сагайдачного (біля банку);

вул. Будівельників, 26а (біля павільйону «Черняхівські ковбаси», пл. Перемоги);

вул. Г. Сталінграда, 31 (кінцева зупинка автобусного маршруту № 5);

вул. Першотравнева, 53-55;

перехрестя вулиць Ярмаркової та Григорія Усика.

Торгівля ялинками можлива за умови наявності довідок про радіаційну безпеку та відповідного маркування ялинок, використання зареєстрованої найманої праці, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, дотримання санітарних і протиепідемічних заходів, сплати за ринкові послуги.