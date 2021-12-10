Скоро Олександрію «завалять» ялинками

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Перелік місць, дозволених для вуличної торгівлі ялинками в Олександрії, погодив виконком міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Торгувати новорічними деревцями забажали 8 суб`єктів підприємницької діяльності. Розглянувши заяви підприємців, виконавчий комітет на своєму черговому засіданні визначив для торгівлі такі місця:

просп. Соборний, 98 (біля тимчасового майданчика для торгівлі);
просп. Соборний, 89 (біля ПК «Світлопільський»);
просп. Соборний, 91 (напроти супермаркету «АТБ»);
вул. 6-го Грудня, 137 (біля магазину «Оптика»);
вул. 6-го Грудня, 138 (біля гуртожитку);
просп. Соборний, 136 (біля гуртожитку);
просп. Соборний, 107-109 (біля магазину «Колесо»);
просп. Соборний, (біля автобусної зупинки, напроти супермаркету «Варто», просп. Соборний, 11);
біля перехрестя вул. Григорія Усика та вул. Братської (біля магазину «Ватсон»);
просп. Соборний, 126а (напроти Центру зайнятості);
вул. Чижевського, 14;
вул. Садова, 58 (біля павільйону «Подорожник»);
біля перехрестя вулиць Ярмаркової та Петра Сагайдачного (біля банку);
вул. Будівельників, 26а (біля павільйону «Черняхівські ковбаси», пл. Перемоги);
вул. Г. Сталінграда, 31 (кінцева зупинка автобусного маршруту № 5);
вул. Першотравнева, 53-55;
перехрестя вулиць Ярмаркової та Григорія Усика.

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Торгівля ялинками можлива за умови наявності довідок про радіаційну безпеку та відповідного маркування ялинок, використання зареєстрованої найманої праці, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, дотримання санітарних і протиепідемічних заходів, сплати за ринкові послуги.

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