Скоро зима: час «підігріти» КП «Теплокомуненерго» грошима

Міська влада виділила з місцевого бюджету 2 мільйони гривень на заходи з підготовки централізованого теплопостачання Олександрії до опалювального сезону. Таке рішення ухвалив виконком Олександрійської міськради на своєму черговому засіданні. Ці кошти, знайдені за рахунок внутрішнього перерозподілу міського бюджету, будуть спрямовані комунальному підприємству «Теплокомуненерго» для виконання ним ремонту теплотехнічного обладнання (котла ПТВМ).

Фінансове становище КП ТКЕ, як і в попередні опалювальні та міжсезонні періоди, залишається «стабільно складним». За інформацією, яку надала «Голосу Громади» директорка «Теплокомуненерго» Алла Грибачова, причина цього теж «звична»: це заборгованість населення з оплати за раніше отримане теплопостачання. Вона становить 110 мільйонів, що значно більше, ніж цей же борг був рік тому.

У свою чергу, і підприємство має заборгованість за використаний природний газ перед НАК «Нафтогаз трейдинг» у сумі 33 мільйони гривень (це не рахуючи раніше реструктуризованого боргу за блакитне паливо). Крім того, ТКЕ має борг перед ВАТ «Кіровоградгаз» за транспортування природного газу у сумі 20 млн грн.