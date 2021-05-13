10 питань порядку денного розглянув виконком Олександрійської міської ради на сьогоднішньому засіданні, повідомляє «Голос Громади».

На початку засідання з поточних робочих питань у сфері освіти та економіки доповіли начальники відповідних управлінь Олександр Авраменко і Ростислав Черевашко. Управління житлово-комунального господарства міської ради розробило план заходів з підготовки до осінньо-зимового сезону 2021-2022 років. Він містить 93 пункти по шести розділах: підготовка житлового фонду, об`єктів теплопостачання, водопостачання і водовідведення; комунального господарства та інженерно-транспортної інфраструктури, об`єктів соціальної сфери, навчально-виховних закладів, закладів культури і туризму. Доповідав по даному проєкту рішення начальник управління ЖКГ Михайло Сулятицький.

Своїм наступним рішенням виконком запропонував міській раді внести поточні зміни до бюджету міста на 2021 рік. Це збільшення видаткової частини бюджету на суму 100 тис. гривень за рахунок державних субвенцій селищним та сільським територіальним громадам, а також на 5 мільйонів 362 тис. 460 гривень – за рахунок залучення вільних залишків загального фонду бюджету, що склалися на 1 січня цього року. Відповідний перерозподіл коштів бюджету також має затвердити найближча сесія міськради на здійснення заходів з будівництва, реконструкції об`єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктур міста – в тому числі на комунальне підприємство «Олександрійський транспорт», на підготовку навчальних закладів до нового навчального року, на виготовлення проєктно-кошторисної документації реконструкції блоку інтенсивної терапії КП «Дитяча міська лікарня», на утримання амбулаторії с.Головківки та фельдшерсько-акушерського пункту с.Ізмайлівки, поточні ремонти міських бібліотек, на фінансову підтримку КП «Теплокомуненерго» для підготовки теплових мереж підприємства до наступного опалювального сезону та на капітальний ремонт ділянки Кіровоградського шосе. Доповідав начальник фінансового управління міської ради Олександр Лукашов.

Останнім на засіданні був розглянутий блок земельних питань – щодо відведення ділянок громадянам у межах безоплатної приватизації, оренди землі та інвентаризації земельних ділянок.