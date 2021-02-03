«Слід засукувати рукави»: міська влада проінспектувала дві школи і Палац культури

Міський голова Сергій Кузьменко 3 лютого відвідав з робочим візитом дві олександрійські школи та Палац культури «Світлопільський», повідомляє «Голос Громади».

Мер міста разом зі своїм заступником з питань діяльності виконавчих органів ради Іриною Чемерис та керуючим справами виконавчого комітету Сергієм Завалієм у супроводі представників місцевих ЗМІ відвідали НВК «Олександрійський колегіум», НВК ЗНЗ №17-ліцей та Палац культури «Світлопільський». Мета візиту – вивчити проблемні питання технічного стану та відповідних потреб даних бюджетних закладів міста. У школах посадовці та журналісти оглянули навчальні класи і предметні кабінети, спортзали, харчоблоки, дворові території тощо. А міський осередок культури цікавив представників міської влади передусім тим своїм боком, який є невидимим для глядачів – закуліссям сцени, залами для гурткових робіт, технічними та допоміжними приміщеннями. І слід зазначити, їхній вигляд справляв на всіх присутніх переважно гнітюче враження: як сказала міському голові одна зі співробітниць «Світлополки», капітальних ремонтів приміщення і будівля палацу не бачили ще з моменту вводу їх в експлуатацію, тобто з 1975 року. Це наглядно підтверджувала пліснява на стелі верхнього поверху від дощової води, що протікала через діряву покрівлю та стіни залів для занять, на яких синя фарба ще радянського зразка облущувалася і осипалася великими шматками…

Ось якими думками та намірами з приводу побаченого поділився з місцевими мас-медіа міський голова після завершення огляду: «Якщо хтось раніше стверджував, що все в Олександрії у зразковому стані, я не погоджуюся з цим: ми з вами побачили, що треба ще добре працювати, аби можна було говорити про ідеальний стан соціальної сфери міста. Що стосується наших найбільших шкіл, то про колегіум я отримав інформацію, що за 29 років існування у закладі фактично не було якихось суттєвих ремонтів. Покрівля фактично зносилася за цей час, також потребує оновлення система харчування дітей. У 17-й школі перші кроки до цього зроблені: обладнання для харчоблоку закуплене, але для того, щоб все там відповідало чинним нормам і естетиці, також слід ще багато чого зробити.

Якщо говорити конкретно – ми плануємо капітально відремонтувати покрівлю колегіуму, провести ремонтні роботи харчоблоків в обох школах. Подивившись, у якому стані Палац культури, можна сказати: добре, що вже є старт – глядацька зала і фоє перебувають там у задовільному стані для проведення культурних заходів. Що стосується робочих кабінетів, приміщень, де займаються різні гуртки і творчі колективи – я взагалі не хотів би зараз вживати відповідні епітети і порівняння… Треба закочувати рукави і працювати, та ще й багато працювати.

Чи є для цього кошти – я говорив не раз на сесіях, що на жаль, бюджет Олександрії такий, що наявні внутрішні можливості абсолютно мізерні для реалізації планів моєї команди. Тому ми не займаємо позицію закритості і відокремленості у прийнятті рішень. Навпаки, ми відкриті, спілкуємося і з обласною, і з державною владою, з народними депутатами і моїм завданням є залучити якомога більше зовнішніх ресурсів на реалізацію міських планів. Ми будемо це робити і з нас, як кажуть, нічого не впаде, якщо попросимо щось раз, чи й п`ять разів для міста, яке цього потребує. Люди хочуть жити в комфортному місті вже зараз. Щось просто побілити, чи підфарбувати і потім розповідати, що все так поліпшено чи розширено – це не мій підхід. Наш принцип – робити якісно і щоб людям подобалося, в цьому напрямку й будемо рухатися. Вже є гарна новина: за перший місяць цього року маємо позитивну динаміку перевиконанні бюджету на 3 мільйони гривень. Тому я переконаний, що і внутрішні резерви міста будуть залучені, щоб вже у 21-му році побачити реалізацію гарних проектів», – сказав міський голова.