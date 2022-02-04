Служба безпеки виявила засланця російських спецслужб у межах Кіровоградщини

СБУ виявила представника місцевої громадської організації, який через інтернет закликав до захоплення влади в Україні, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Затриманий входив в угрупування міжрегіональної мережі ворожих агентів, якими керували спецслужби РФ.

Свою злочинну діяльність проводили через фейкові акаунти дестабілізуючи внутрішню ситуацію в країні, розповсюджували матеріали з російських пропагандистських сайтів, закликаючи до війни й зміни меж території України.

Під час обшуку було виявлено комп’ютерну техніку, засоби зв`язку та інформацію, яка вказує на причетність протиправних дій та підтримку окупантів.