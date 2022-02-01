Служба порятунку закликає олександрійців бути обережними на льоду!

Повсякчас слід пам’ятати про дві небезпеки зимового періоду: ожеледиця на дорогах та крига – на водоймах. Як водіям, так і пішоходам потрібно максимально уважно рухатись слизькими дорогами, зважаючи на загрози травмувань та ймовірність аварій! Зважайте на стан автошляхів та тротуарів, дбайте про власну безпеку.

З першою кригою на воді з’являються і перші любителі зимової риболовлі. Саме вони найчастіше ризикують потрапити у крижані обійми. Захоплені азартом, рибалки часто нехтують правилами безпеки і йдуть на невиправданий ризик. На жаль, щозими статистика загибелі людей на зимових водоймах далеко не нульова.

Не випробовуйте долю! Насамперед, ДІТЯМ ЗАБОРОНЕНО взагалі виходити на лід відкритих водойм! Дорослим варто оцінити можливі ризики для життя об’єктивно. Чи варта пара рибин ризику? Відпрацюйте алгоритм дій у екстремальній ситуації, яка може трапитись з вами або іншими людьми. Завчіть правила самопорятунку, які є у вільному доступі в мережі Інтернет. Пам’ятайте: умовно безпечним вважається лід товщиною не менше 7 сантиметрів, але за умови відсутності скупчення людей та лише за умови стійких тривалих морозів! Якщо вже вирішили ступати на лід, слід виміряти товщину льоду. Для цього необхідно пробити лунки по різні боки від шляху переправи (відстань між лунками має становити до 5 метрів). Забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі, адже підступність криги – в різній товщині та міцності на різних ділянках водойми. Пересуватись кригою слід, ковзаючи ногами, немов на лижах. Якщо після того, як ви зробили перші кроки, лід почав тріщати та з’явилися характерні тріщини – повільно, «лижною ходою» повертайтеся на берег.

І наостанок: коли рятувальники під час роз’яснювальної роботи на водоймах просять вас вислухати їхні поради, не ігноруйте! Можливо, своєчасне застереження врятує ваше життя!