Служба зайнятості допомогла новоствореному підприємству Олександрії виплачувати працівникам зарплату під час карантину

Понад 700 представників малого та середнього підприємництва Олександрійського району вже скористалися державною програмою надання допомоги по частковому безробіттю та відчули переваги цієї фінансової підтримки.

Серед них – новостворене підприємство ТОВ «РСВ-Етал», яке спеціалізується на виробництві друкованих плат. Юрій Гриценко, керівник підприємства, – людина енергійна та ініціативна, котра дбає як про розвиток господарства, так і про працівників. У господарстві працюють 54 мешканці міста та району, які своєчасно отримують заробітну плату та забезпечені соціальним пакетом.

«Для Олександрійського міськрайонного центру зайнятості співробітництво з ТОВ «РСВ-Етал» є дуже важливим, адже керівництво підприємства всіляко сприяє зайнятості місцевих мешканців. За короткий термін співпраці, на даному підприємстві отримали роботу близько 40 безробітних мешканця міста та району. Наші земляки працевлаштовувались за професіями монтажника радіоелектронної апаратури та приладів, гальваніка, виробника трафаретів, шкал та плат, комплектувальника виробів та інструменту та іншими», – зазначила начальник відділу взаємодії з роботодавцями Наталія Фоміна.

У свою чергу, роботодавець повідомляє, що служба зайнятості дійсно є надійнимпартнером, адже керівникові новоствореного підприємства оперативно укомплектувати його кваліфікованими кадрами самотужки непросто. Тому, з перших днів заснування ТОВ «РСВ-Етал», це питання вирішувалось у плідній співпраці з міськрайонним центром зайнятості.

«Служба зайнятості застосовує вагомі стимули для роботодавців при працевлаштуванні безробітних мешканців. Наше підприємство створило 22 нових робочих місця та отримало компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу. Для нового підприємства, яке розвивається, це є суттєвою підтримкою», – повідомляє Ю. Гриценко.

Унаслідок оголошеного карантину, керівнику ТОВ «РСВ-Етал», як і багатьом іншим підприємствам, довелося прийняти непросте рішення щодо часткового призупинення виробничого процесу та переведення працівників на неповний робочий тиждень. І тут знову на допомогу прийшла служба зайнятості, якій державою було делеговано надання представникам малого та середнього бізнесу допомоги по частковому безробіттю на період карантину, а саме покриття витрат на зарплату працівникам, які тимчасово залишилися без роботи. Роботодавець вирішив не зволікати та звернутися до міськрайонного центру зайнятості за консультацією.

Консультант роботодавця, у телефонному режимі, детально поінформував роботодавця про порядок отримання цієї допомоги. На сьогодні підприємство вже отримало допомогу на покриття витрат на виплату зарплати працівникам, які тимчасово залишилися у період карантину без роботи (близько 40 працівників).

Підприємство вже частково відновило свою роботу. Проте, Юрій Гриценко впевнений, що поступово воно, як і багато інших підприємств, по закінченню обмежувальних заходів, повністю відновить свою роботу.