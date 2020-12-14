Служба зайнятості Кіровоградщини готує професіоналів будівельної справи

Стань зварником пластмас за підтримки служби зайнятості

У грудні поточного року Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості пропонує зацікавленим особам пройти навчання за професією «Зварник пластмас». Для безробітних громадян Кіровоградщини з 21 грудня розпочинається навчання. Курс навчання триватиме 3,5 мicяцi.

Під час навчання студенти оволодіють прийомами зварювання, фізико-хімічними властивостями зварюваних пластмас, правилами укладання матеріалу під зварювання.

Умови направлення на навчання:

повна або базова загальна середня освіта,

вік особи не менше 18 років,

медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou