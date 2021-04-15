Служба зайнятості Кіровоградщини на зв’язку: відбулася телефонна «гаряча лінія»

Вчора, 14 квітня, на базі Кіровоградського регіонального контактного центру, у форматі телефонної «гарячої лінії», заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян відповідав на запитання мешканців Кіровоградщини, що стосуються сфери зайнятості.

За відведений для спілкування час, на телефонну «гарячу лінію» звернулося четверо громадян: мешканці Долинського, Новомиргородського, Олександрійського районів та міста Кропивницький.

Мешканці області порушували питання щодо реєстрації в державній службі зайнятості, призначення допомоги по безробіттю та термінів її виплати, отримання представниками малого та середнього бізнесу допомоги по частковому безробіттю на період карантину тощо.

З усіх питань, які надійшли на «гарячу лінію», Б. Стоян надав фахові коментарі та роз’яснення.