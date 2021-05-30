У рамках програми святкування Дня міста в Олександрії 30 травня проходить «Фестиваль вуличної їжі», повідомляє «Голос Громади».

Головна локація «кулінарного фестивалю» – ділянка проспекту Соборного, прилегла до центральної площі міста з північного боку. Приблизно з 11-ї години вона стала заповненою олександрійцями: тут щільними рядами розташувалися намети зі свіжоприготовленими швидкими стравами та напоями. А головною родзинкою «фуд-фестивалю» (як і було анонсовано раніше) стала презентація крафтового олександрійського пива «на розлив», звареного іногородніми пивоварами спеціально для такої нагоди за давнім місцевим рецептом. До наметів з кегами «світлого і свіжого» вишикувалися довгі черги олександрійців, спраглих відновити в пам`яті вже забутий смак цього, колись традиційного для нашого міста, фірмового «ячмінного продукту»…

На «фуд-фесті» був також помічений міський голова Олександрії Сергій Кузьменко разом з родиною. Пройшовшись локацією, він невимушено спілкувався з присутніми там олександрійцями, а тим часом організатори і «масовики»-ведучі цього заходу з м.Кропивницького впізнавши олександрійського мера, не оминули нагоди запросити його до мікрофона. Сергій Кузьменко привітав громаду з ювілейною річницею Олександрії та побажав усім гарного відпочинку. Відвідали кулінарний фестиваль також і ряд інших офіційних осіб нашого міста та Олександрійщини.

«Фестиваль їжі» триватиме протягом дня у вищезгаданій центральній частині міста, а також на майданчику в районі КСК «Ніка». Як запевняють спеціально запрошені для цього до Олександрії броварі, пива, звареного ними в об`ємі 3-х тисяч літрів, повинно вистачити всім. Але не пивом єдиним та стравами розважаються на «фесті» жителі міста: відгукуючись на запрошення організаторів, самодіяльні творчі особистості з числа пересічних відвідувачів тут же на місці, охоче беруть участь у конкурсах читців віршів та гуморесок, різних атракціонах тощо. Свято Олександрії триває, попереду – чергові урочистості та культурні заходи, заплановані святковою програмою.