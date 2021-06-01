Смертельне зіткнення з асфальтоукладачем: на Кіровоградщині водій військового МАЗу постане перед судом

За процесуального керівництва Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері закінчено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальника ремонтної майстерні військової частини за фактом порушення правил водіння або експлуатації машин (ч. 2 ст. 415 КК України).

За даними слідства, наприкінці листопада минулого року солдат військової служби за контрактом, керуючи військовою транспортною машиною – автомобілем МАЗ 6317, не обрав безпечного інтервалу й допустив зіткнення з асфальтоукладачем та наїзд на трьох громадян, які здійснювали ремонтні роботи з укладення асфальтного покриття проїзної частини дороги.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди один із робітників отримав тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості, інші двоє – загинули на місці події.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві.