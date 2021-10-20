Смертельно небезпечна випічка в мережі АТБ: що виявили контролери у румунському продукті

В Україні виявили випічку, що містить у собі смертельно небезпечний компонент. Речовину, яка становить загрозу для людського організму виявлено в товарах, якими торгує мережа АТБ.

Про це повідомляє сайт Today, інформує “Голос Громади”.

За інформацією публікації, смертельно небезпечна випічка була завезена в Україну з Румунії. Виробник продукції: SC La Lorrain SRL, Campia-Turzii. Тут, в Україні, її продають у мережі супермаркетів АТБ.

При виготовленні цієї випічки були використані рідкі дріжджі, що містять ксантову камедь, в якій перевищено рівень етиленоксиду.

“Етиленоксид (окис етилену) має дезінфікуючі властивості, тобто є сильною отрутою для більшості відомих мікроорганізмів навіть у газоподібному вигляді, що використовується для газової стерилізації, наприклад, одноразових медичних шприців. Також є повільно діючою сильною отрутою для теплокровних тварин і людини, проявляючи канцерогенну, мутагенну, подразнюючу і наркотичну дію”, – такі властивості етиленоксиду описує Вікіпедія.

Отже, Держпродспоживслужба вимагає негайно вилучити цей харчовий продукт, в якому виявлено небезпечну речовину, з продажу, а також письмово поінформувати компетентні органи щодо виявленої невідповідності заявленого хімічного вмісту продукту фактичному.