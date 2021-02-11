Смертельний коронавірус: на Кіровоградщині за добу 6 летальних випадків від COVID-19

Станом на 11 лютого у Кіровоградській області на коронавірус захворіло 37 осіб, ще 50 мешканців одужали, й, на жаль, 6 померли.
Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
тринадцять у м. Кропивницькому;
один в м. Олександрія;
чотири у м. Світловодськ;
один у Бобринецькому районі;
один у Гайворонському районі;
один у Голованівському районі;
п’ять у Компаніївському районі;
три у Маловисківському районі;
три у Новомиргородському районі;
чотири у Новоукраїнському районі;
один в Олександрійському районі.
Одужали від коронавірусу 8 жителів обласного центру, 8 у м. Знам’янка, 4 жителів з м. Світловодськ, 7 жителів Добровеличківського району, 5 зі Знам’янського району, 4 з Долинського району, 2 жителів з Петрівського, Компаніївського й Гайворонського районів, а також по 1 з Вільшанського, Бобринецького, Новомиргородського, Новоукраїнського, Олександрійського, Олександрівського, Світловодського й Кропивницького районів.
Нa Кіровогрaдщині зафіксували 6 летальних випадків COVID-19. Йдеться про 77-річну жінку з м. Кропивницький, 75-річного чоловіка з Гайворонського району, жінку 73-х років з Новоархангельського району та 31-річного, 74-річного й 82-річного чоловіків з Новомиргородського району.