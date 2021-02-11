Смертельний коронавірус: на Кіровоградщині за добу 6 летальних випадків від COVID-19

Станом на 11 лютого у Кіровоградській області на коронавірус захворіло 37 осіб, ще 50 мешканців одужали, й, на жаль, 6 померли.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

тринадцять у м. Кропивницькому;

один в м. Олександрія;

чотири у м. Світловодськ;

один у Бобринецькому районі;

один у Гайворонському районі;

один у Голованівському районі;

п’ять у Компаніївському районі;

три у Маловисківському районі;

три у Новомиргородському районі;

чотири у Новоукраїнському районі;

один в Олександрійському районі.

Одужали від коронавірусу 8 жителів обласного центру, 8 у м. Знам’янка, 4 жителів з м. Світловодськ, 7 жителів Добровеличківського району, 5 зі Знам’янського району, 4 з Долинського району, 2 жителів з Петрівського, Компаніївського й Гайворонського районів, а також по 1 з Вільшанського, Бобринецького, Новомиргородського, Новоукраїнського, Олександрійського, Олександрівського, Світловодського й Кропивницького районів.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували 6 летальних випадків COVID-19. Йдеться про 77-річну жінку з м. Кропивницький, 75-річного чоловіка з Гайворонського району, жінку 73-х років з Новоархангельського району та 31-річного, 74-річного й 82-річного чоловіків з Новомиргородського району.