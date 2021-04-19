Смертельний коронавірус забрав ще одне життя мешканки Олександрії. Всього 8 смертей в області

Коронавірус на Кіровоградщині станом на 19 квітня: 164 захворіли, 19 одужали, 8 померли, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 502 ПЛР-тестування, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводили.

Одужали від коронавірусу: 2 жителів обласного центру та стільки ж з Новгородківського, Новоархангельського й Олександрійського районів, по 1 з м. Знам’янка, Благовіщенського, Знам’янського, Маловисківського та Новоукраїнського районів, а також 6 з Олександрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 8 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 60-річну, 66-річну, двох 69-річних та 74-річну жінок з обласного центру, 67-річну жінку з м. Олександрія, 65-річного чоловіка з Олександрівського району, а також 73-річного чоловіка з Кропивницького району.