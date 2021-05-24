Смертельний наїзд в Олександрії: оголошено покарання колишньому працівнику ДАІ

Прокуратура Кіровоградщини відстояла в апеляції реальний термін покарання для експрацівника ДАІ, який 10 років тому вчинив ДТП з наїздом на пішохода та залишив його помирати. Повідомляє “Голос Громади”.

За принципової позиції Кіровоградської обласної прокуратури Кропивницьким апеляційним судом залишено в силі вирок суду першої інстанції, яким колишнього працівника ДАІ засуджено до 4 років позбавлення волі за скоєння смертельного наїзду на пішохода (ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 135 КК України).

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у місті Олександрія ще у травні 2011 року. На той час працівник ДАІ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, грубо порушуючи правила дорожнього руху, на власному автомобілі, здійснив наїзд на чоловіка-пішохода. Однак заходів першої допомоги потерпілому не надав, швидку допомогу не викликав та втік з місця пригоди. Небайдужі люди викликали швидку допомогу, та не зважаючи на спроби лікарів врятувати чоловіка, потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Працівник правоохоронного органу усіляко намагався уникнути покарання, доводивши слідчим, що за кермом автомобіля був його батько, а не він.

Роками було проведено десятки експертиз, пошуки свідків та очевидців події, згодом завершення досудового розслідування, повернення судом обвинувального акту на додаткове розслідування, постановлення вироку, потім його скасування. Судові слухання тривали кілька років. Восени минулого року Олександрійський міськрайонний суд виніс обвинувальний вирок у цій справі – чотири роки ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на два роки.

Колишнього правоохоронця взяли під варту у залі суду.