Сміливості та майстерности не додавати: олександрійські авіатори відпрацювали гасіння пожеж на повітряних суднах та аеродромах

Днями, на аеродромах в/ч 2269 «Олександрія» та «Калинівка» проведено навчально-методичні збори з особовим складом пожежного взводу (м. Олександрія) та пожежної обслуги ескадрильї безпілотних авіаційних комплексів (м. Калинівка), повідомляє “Голос Громади”.

Під час збору військові відпрацювали низку завдань, таких як гасіння умовної пожежі вертольоту Мі-8, покриття злітно-посадкової смуги піною при аварійній посадці повітряного судна за допомогою спеціальної установки (гребінки).

Професійній майстерності авіаторів керівництво встановило високу оцінку, підкресливши командність, швидкість, згуртованість та злагодженість у виконані завдань.