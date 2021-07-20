Сміттєва криза: полігон в Олександрії є “проблемним” та несе колосальну загрозу довкіллю

Днями перший заступник начальника Держекоінспекції Придніпровського округу – перший заступник головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Придніпровського округу Віктор Петрікеєв доповів про ситуацію зі сміттєзвалищами на території Кіровоградщини. Інформує “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Наразі у Кіровоградській області налічується понад 400 “проблемних” сміттєзвалищ. Посадовець повідомив, що ситуація, яка склалася в області з побутовими відходами з точки зору екологічного законодавства є вкрай негативною і такою, що тягне за собою небезпечні наслідки вперше для підземних водоносних горизонтів.

Перевірки сміттєзвалищ показали, що строки їх експлуатації давно скінчились і вони повинні бути закриті. Однак, через брак нових полігонів немає старі сміттєзвалища не закривають.

Також він назвав основні проблемні полігони області, на яких з року в рік відмічаються порушення природоохоронного законодавства.

Це в м. Кропивницький (ТОВ «Екостайл»), м. Світловодськ (Світловодське міське комунальне підприємство «Комбінат комунальних послуг»), м.Олександрія ТОВ «Еко’логія», (ПП «Олександрія-Еко 2019») та у м. Знам’янка (КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг»).

«На сьогодні особливо критична ситуація склалася у сфері поводження з твердими побутовими відходами в м. Олександрія. Нами було встановлено ряд порушень, а саме: відходи не ущільнюються повною мірою, відсутня огорожа вздовж полігону, що призводить до засмічення прилеглих територій, висипання сміття здійснюється на землях біля полігону, спалювання відходів, також полігон не оснащений системами захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату. Приписи не виконуються», – зауважив Віктор Петрікеєв.