«Снігова королева» відсвяткувала першу річницю (фоторепортаж)

Олександрійська спортивна льодова арена «Снігова королева» відзначила свою першу річницю, повідомляє «Голос Громади».

25 січня був звичайний робочий день цієї спортивної споруди-закладу, але протягом дня відвідувачам пропонувалося ряд виняткових акційних заходів, пов`язаних зі святковою першою річницею льодової арени та за збігом – з народним Днем студентства і Днем Тетяни, які також припали на день відкриття «Снігової королеви» (про ці особливі пропозиції повідомляв раніше «Голос Громади»).

А на завершення перед присутніми на ковзанці глядачами виступили зі своїми показовими програмами юні спортсмени – сім фігуристок і один фігурист, вихованці олександрійської секції. Глядачі вітали оплесками юні обдарування та їхні перші досягнення у фігурному катанні.