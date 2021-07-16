Сьогодні і завтра на центральній площі Олександрії – благодійний ярмарок

Упродовж двох найближчих днів на олександрійській площі Соборній проходитиме благодійний ярмарок «Робимо добро разом», повідомляє «Голос Громади».

Ініціатором і організатором заходу є громадська організація «Центр громадської активності «Перемога» (про діяльність цієї неприбуткової організації у напрямку вирішення проблем та відстоювання прав і інтересів вимушених переселенців зі сходу України неодноразово згадував «Голос Громади»). На ярмарку будуть представлені різні крафтові вироби, кошти від продажу яких планується спрямувати на літній відпочинок і оздоровлення дітей із внутрішньо-переміщених родин.

Також на ярмарку пройде дитяча розважальна програма, діятимуть батут, аквагрим, фотозона, перегляд мультфільмів. Проходитиме захід 16 та 17 липня з 16-ї до 20-ї години.