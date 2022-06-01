Сьогодні – Міжнародний день захисту дітей

Цього року в Україні, де триває тяжка і кровопролитна війна, нав`язана росією, цей день набуває значно глибшого і болючого змісту…
… Мені вісім… Маю рану личка,
Мама плаче, тато – у бою.
Хоронили вчора ми сестричку –
Найдорожчу й крихітну мою.
… Мені шість. Я зараз у бабусі.
Тата й мами в мене вже нема.
Я за свого братика молюся.
Він пішов… Нема його й нема.
… Мені сім… Зламав учора пальчик.
Як в підвалі гасне блиск свічі ,
Мені сниться мій убитий братик
В теплих плямах крові,
Уночі.
… Мені п’ять. Учора вбили маму,
Мучили в кімнаті… Я кричав.
Я – тепер один під небесами.
Боже, де Ти?
Я ж тебе так звав!
Мені два… Було… коли ракета
Влучила у наш високий дім.
Я не встиг пожити й мав померти.
В мене брат лишився.
Йому – сім.
Мені – 0…і буде так навіки,
Бо я народитися не встиг.
Маму вбито руським чоловіком.
Лютий жах в її очах застиг.
… «Господи, за що нас розстріляли?»-
Линуть вітром голоси дітей.
Ми ж рости хотіли
І не знали,
Що настане час страшних
Смертей…
Мені – десять і я бачу з неба,
Як росія мучить рідний край.
Скільки крові путлеру ще треба?
Господи, молю, катів скарай!
Як настане мир , ми заспіваєм
Так, що нас почують на землі ,
Про життя під вічним небокраєм,
Те, що ми утратили малі.
(Діана Гальченко)