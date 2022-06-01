Сьогодні – Міжнародний день захисту дітей

Цього року в Україні, де триває тяжка і кровопролитна війна, нав`язана росією, цей день набуває значно глибшого і болючого змісту…

… Мені вісім… Маю рану личка,

Мама плаче, тато – у бою.

Хоронили вчора ми сестричку –

Найдорожчу й крихітну мою.

… Мені шість. Я зараз у бабусі.

Тата й мами в мене вже нема.

Я за свого братика молюся.

Він пішов… Нема його й нема.

… Мені сім… Зламав учора пальчик.

Як в підвалі гасне блиск свічі ,

Мені сниться мій убитий братик

В теплих плямах крові,

Уночі.

… Мені п’ять. Учора вбили маму,

Мучили в кімнаті… Я кричав.

Я – тепер один під небесами.

Боже, де Ти?

Я ж тебе так звав!

Мені два… Було… коли ракета

Влучила у наш високий дім.

Я не встиг пожити й мав померти.

В мене брат лишився.

Йому – сім.

Мені – 0…і буде так навіки,

Бо я народитися не встиг.

Маму вбито руським чоловіком.

Лютий жах в її очах застиг.

… «Господи, за що нас розстріляли?»-

Линуть вітром голоси дітей.

Ми ж рости хотіли

І не знали,

Що настане час страшних

Смертей…

Мені – десять і я бачу з неба,

Як росія мучить рідний край.

Скільки крові путлеру ще треба?

Господи, молю, катів скарай!

Як настане мир , ми заспіваєм

Так, що нас почують на землі ,

Про життя під вічним небокраєм,

Те, що ми утратили малі.

(Діана Гальченко)