Сьогодні на “гарячій лінії” Кіровоградської ОДА чергував Андрій Балонь: що бентежило мешканців області

Сьогодні, 03 червня, на телефонні дзвінки «гарячої лінії» відповідав голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.

Більше 10 проблемних питань було розглянуто за годину телефонних дзвінків. За словами керівника області питання стосувалися сфер:

• обстеження людей на коронавірус;

• надання медичної допомоги хворим, які не мають підписаних декларацій із сімейними лікарями;

• ремонту дороги, яка з’єднує села Завтурове та Інгульське Устинівського району;

• роботи опорної школи та філій у Олександрівському районі;

• відновлення приміського залізничного сполучення в Олександрії;

• незаконного вивозу бетонних блоків зі злітної смуги в Кропивницькому (Наразі особи, причетні до зникнення плит, встановлені. Проводяться слідчі дії).