Сьогодні на Кіровоградщині хазяйнуватиме активний атмосферний фронт із заходу

Сьогодні, 21 липня, погоду Кіровоградщини визначатиме активний атмосферний фронт з заходу, повідомляє “Голос Громади”.

На території області очікуються короткочасні дощі, місцями значні у супроводі гроз.

Подекуди град. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, в окремих районах шквал, 15-20 м/с.

22 липня вночі короткочасний дощ, можлива гроза та посилення вітру до 15-20 м/с.

23-25 липня опадів не очікується.

Температура вночі 21 липня 15-20°, 22-25 липня 12-17°. Вдень 21-25 липня 21-28°.