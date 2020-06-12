Сьогодні на Кіровоградщині утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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За даними УкрГідрометцентру, сьогодні, 12 червня, на території Кіровоградської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, 4 класу, повідомляє «Голос Громади».

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Фахівці закликають мешканців області максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі:

  • не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;
  • не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову й обличчя одягом;
  • з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку поширення вогню;
  • якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (тут воно менш задимлене); рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;
  • гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами;
  • під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг і просік, не випускайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;
  • будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися і травмувати вас;
  • особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, за можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;
  • після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.
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 Перша допомога при опіках:

  • посадіть або покладіть постраждалого;
  • обливайте місця опіків великою кількістю води (не менше 15 хвилин);
  • за можливості зніміть із уражених місць каблучки, годинники, паски, взуття до того, поки ці місця не почали набрякати;
  • зняти предмети одягу, які згоріли або ще тліють, можна лише в тому випадку, якщо вони не прилипли до уражених місць постраждалого;
  • шкіру навколо опіків потрібно обробити розчином марганцівки або спиртом;
  • всі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу (простирадло або наволочка, чистими серветками);
  • викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103».
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