Сьогодні на Кіровоградщині утримається найвищій рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 10 липня, на території м. Олександрія та області збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), повідомляє «Голос Громади» на сайт обласного центру з гідрометеорології.

5 клас пожежної небезпеки – найвищий серед усіх. В цей період можливість виникнення загорянь різко зростає.

Зокрема, за добу рятувальниками ліквідовано 4 пожежі різного характеру.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах!