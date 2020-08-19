Сьогодні на телефоні дзвінки мешканців Кіровоградщини відповідатиме заступниця голови ОДА Тетяна Волинець

Сьогодні, 19 серпня, відбудеться гаряча «телефона» лінія з заступницею Кіровоградської облдержадміністрації з інвестиційних і гуманітарних питань Тетяною Волинець, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.

«Гаряча лінія» за участі посадовиці за номером телефону 0 800 500 238 працюватиме з 11:00 до 12:00 години. Дзвінки прийматимуть оператори контактного центру.

Додатково: Тетяна Волинець є профільною заступницею голови ОДА і курує питання освіти, медицини, туризму, культури та інвестицій в межах області.