Сьогодні олександрійці віддають шану героям-ліквідаторам

14 грудня в Олександрії відбувся урочистий захід з відзначення подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року, повідомляє «Голос Громади».

Дата 14 грудня в Україні на державному рівні визнано Днем вшанування героїв-ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, які з перших днів катастрофи у квітні 1986 року стали на боротьбу з нею і таким чином запобігли глобальному ядерному апокаліпсису, замурувавши смертоносний реакторний блок станції в залізобетонний саркофаг…

Загальний міський захід проходив біля пам’ятника ліквідаторам на Європейській площі. У ньому взяли участь представники Олександрійської міської та районної рад, ряду громадських організацій, військовослужбовці та службовці МНС, духовенство і звісно ж, чорнобильці-ліквідатори, а також інші олександрійці.

Перед присутніми виступили Міський голова Сергій Кузьменко, голова громадської організації «Спілка інвалідів Чорнобиля» Людмила Комлєва, Архієпископ Олександрійський і Світловодський Боголєп.

Міська влада відзначила героїзм і самопожертву учасників ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС: Сергій Кузьменко вручив героям відзнаки Кіровоградської обласної ради, грамоти Олександрійської міської ради та подяки міського голови (про десятьох нагороджених ліквідаторів повідомляв «Голос Громади» у попередньому випуску).

А пам’ять тих героїв, яких вже немає в живих, присутні вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку.

В ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС БРАЛИ УЧАСТЬ 3200 ОЛЕКСАНДРІЙЦІВ. ЧЕСТЬ ЇМ І ШАНА…